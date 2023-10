Golf, Tiger Woods vede vicino il rientro

Potrebbe essere vicino, il ritorno in campo di Tiger Woods. Il campione californiano avrebbe messo nel mirino l’Hero World Challenge, torneo non ufficiale del PGA Tour, organizzato dalla sua fondazione, in programma dal 30 novembre al 3 dicembre prossimi alle Bahamas. Il golfista si sta allenando con il figlio Charlie, con il quale, dal 14 al 17 dicembre, vorrebbe disputare il PNC Championship ad Orlando, in Florida. Ma il grande obiettivo dichiarato di Woods è senza dubbio il The Masters, che si disputerà ad Augusta dall’11 al 14 aprile 2024.