Serie B 2023/2024: ecco il programma della quarta giornata

Dopo la giornata d’esordio entra nel vivo la Serie B, che ha appena annunciato date e orari del quarto turno, che andrà in scena durante il primo weekend di settembre. Ecco il programma e gli orari:

Sabato 02/09: Modena – Pisa (ore 18.30)

Palermo – Feralpisalò (ore 18.30)

Parma – Reggiana (ore 18.30)

Sudtirol – Ascoli (ore 18.30)

Domenica 03/09: Cremonese – Sampdoria (ore 18.30)

Spezia – Como (ore 18.30)

Ternana – Bari (ore 18.30)

Cittadella – Venezia (ore 20.45)

Ancora da definire invece la situazione per Lecco – Catanzaro e per il Cosenza, che affronterà in trasferta la Squadra X, che rimane ancora vacante in attesa della decisione definitiva.