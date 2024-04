Serie B 2023/2024: crisi Bari, la Cremonese passa al San Nicola

E’ crisi nera per il Bari. La Cremonese vince 2-1 al San Nicola nell’anticipo della 32ª giornata di Serie C. Partita subito in salita per la squadra di Iachini, che va sotto dopo nemmeno un minuto con l’autogol di Maiello. Nel secondo tempo arriva il raddoppio di Collocolo, che lancia i grigiorossi al secondo posto virtuale (+1 sul Como e +2 sul Venezia impegnati con Catanzaro e Ascoli) a 59 punti. Inutile, ai fini del risultato, il gol di Edjouma al 92′. Settima partita consecutiva senza vittorie per il Bari (sconfitte con Sampdoria, Venezia, Catanzaro e Sudtirol e pareggi con Modena e Spezia), che resta fermo a 35 punti in una pericolosissima 14ª posizione. E’ solo uno il punto di margine su Cosenza (15°) e Spezia (16° e in zona playout), in serie positiva e impegnato in casa con il Lecco. I pugliesi rischiano fortemente di lottare per la retrocessione. Urge una risposta immediata, ma il calendario non è favorevole. Settimana prossima ci sarà la difficile trasferta di Como, poi il Pisa prima della sfida salvezza con il Cosenza. Poi Parma, Cittadella e chiusura in casa con il Brescia. La salvezza è tutt’altro che scontata.

RISULTATI E CLASSIFICA