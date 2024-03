Serie B 2023/2024, la Cremonese passa al 95′ con Bianchetti: Modena ko 1-0

La ventottesima giornata della Serie B 2023/2024 si è chiusa questa sera con la sfida del “Braglia” che ha visto la vittoria esterna all’ultimo secondo della Cremonese. I grigiorossi di Stroppa hanno infatti battuto 1-0 il Modena al termine di una partita molto sofferta, tutt’altro che spettacolare e decisa dagli episodi di un finale a dir poco convulso. Un successo pesantissimo per la Cremonese, che con questa vittoria balza al secondo posto sopravanzando Venezia e Como: proprio i lariani saranno i prossimi avversari nel match casalingo di sabato, un vero e proprio scontro diretto per la promozione diretta in A.

SERIE B 2023/2024: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

La cronaca – Parte fortissimo il Modena, che già al primo minuto sfiora il gol con la doppia conclusione di Gerli e Gliozzi salvata da due interventi provvidenziali di Jungdal e Antov. La Cremonese però risponde e si fa vedere con il colpo di testa di Pickel, per una partita che inizia su ritmi godibili e piuttosto alti. Il Modena perde poi Gliozzi per infortunio e nel mentre la gara cala di intensità, complice un gioco spezzettato e con poco ritmo. Gli ospiti si fanno vedere con alcune buone iniziative di Zanimacchia, che però non trova la giusta collaborazione dei compagni in area di rigore al momento della finalizzazione. Nel finale di primo tempo tornano a farsi vedere i padroni di casa, ma la conclusione di Corrado termina sull’esterno della rete.

Al ritorno in campo per il secondo tempo il Modena nuovamente con un buon piglio e al 57′ Palumbo impegna Jungdal con una bella girata neutralizzata dal portiere ospite. Dall’altra parte è ancora Zanimacchia la principale spina nel fianco emiliano ma la Cremonese costruisce la sua miglior occasione e sfiora il gol con un diagonale di Sernicola che viene salvato da Zaro nei pressi della linea di porta. Con il passare dei minuti la partita perde decisamente di tono, lo spettacolo scarseggia e il Modena mette in mostra tutti i suoi limiti offensivi dopo l’infortunio di Gliozzi, l’indisponibilità di Strizzolo e soprattutto la partenza di Falcinelli nel mercato invernale. L’unica emozione nel finale sembra regalarla in negativo Johnsen, che al minuto 84 lascia la Cremonese in 10 uomini facendosi espellere per un fallo di reazione su Ponsi. Proprio quest’ultimo al 93′ colpisce all’improvviso il palo, che salva la Cremonese e condanna il Modena. Sembra finita, invece all’ultimo secondo utile il cross di Sernicola pesca in area Bianchetti: il difensore, con un inserimento da attaccante vero, trafigge Seculin e regala tre punti pesantissimi ai suoi.