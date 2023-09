Serie B 2023/2024: il Cosenza batte il Palermo 1-0, Canotto in rete al 91′

Il Cosenza batte 1-0 il Palermo. Dopo una partita equilibrata, gli ospiti sbloccano il risultato al 91′, grazie al gol di Canotto. Il Palermo subisce così la prima sconfitta del campionato. Nella prossima giornata, i rosanero incontreranno il Venezia, mentre il Cosenza sfiderà la Cremonese.

La partita si rivela equilibrata sin dai primi momenti. Il Cosenza si rende pericoloso sin dal primo momento di gioco, ma il Palermo risponde con altrettante azioni offensive. I rosanero costruiscono diverse verticalizzazioni, ma non mancano gli errori, che danno la possibilità ai giocatori del Cosenza di ripartire e cercare la porta. Il primo tempo finisce sullo 0-0, con i rossoblu preoccupati per Marras, riverso a terra con la testa sanguinante. Nel secondo tempo, il Palermo sferra il primo attacco, ma il Cosenza difende la porta. Dopo pochi minuti, la squadra rossoblu è costretta ad effettuare il primo cambio, a causa di Meroni, che lascia il campo dolorante. Nella seconda fase di gioco, il Cosenza si fa più pericoloso e sfiora la rete del vantaggio con Mazzocchi. Il Palermo poi riparte in attacco e la partita torna ad avere lo stesso equilibrio del primo tempo. A sbloccare il risultato, al 91′, è Canotto, che con un bellissimo gol porta in vantaggio la squadra ospite. Finisce dunque 1-0 in favore dei rossoblu in casa del Palermo.