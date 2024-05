Serie B 2023/2024: il Como vince all’ultimo respiro sul Cittadella, successi pesanti per Spezia e Cosenza

36ª giornata di Serie B con l’ultimo turno infrasettimanale. Goldaniga regala i tre punti al Como allo scadere. Vittorie importanti in chiave salvezza per Cosenza e Spezia. 4-3 pirotecnico tra Sudtirol e Ternana

RISULTATI E CLASSIFICA

La corsa del Como non si ferma. La squadra di Fabregas passa per 2-1 in casa contro il Cittadella. Succede tutto nel secondo tempo al Sinigaglia. Pittarello porta avanti gli ospiti al 71′, ma Verdi risponde dopo soli due minuti con un sinistro perfetto all’angolino basso. Nel finale entrambe provano a vincerla, ma Goldaniga regala i tre punti al Como in una mischia su calcio d’angolo. Cutrone e compagni salgono a 71 punti a -2 dal Parma con una partita in meno e si confermano al secondo posto in classifica.

Lo Spezia piega il Palermo per 1-0 e trova una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Un grave errore in disimpegno di Lund manda Di Serio in uno contro uno con Pigliacelli e il centravanti non sbaglia riportando lo Spezia al successo dopo un mese (1 aprile 2-1 sull’Ascoli). La squadra di D’Angelo esce dalla zona playout e si issa in 15ª posizione, momentanea salvezza, a 40 punti a +3 sull’Ascoli.

Ascoli che è caduto in casa contro il Cosenza. Al Del Duca finisce 1-0 per la squadra di Viali, a cui basta il gol di Tutino al 41′ per centrare la terza vittoria consecutiva (5° risultato utile in fila). Cosenza che è matematicamente salvo (45 pt) e ora può sognare anche di agguantare un posto in zona playoff. L’ottavo posto è occupato dalla Sampdoria, impegnata alle 18.00 con il Lecco e a 46 punti.

Il Sudtirol batte la Ternana 4-3 e raggiunge l’aritmetica salvezza. La squadra di Valente rimonta due volte i rosso verdi, nonostante il vantaggio di Odogwu al 9′. Pereiro (23′) e Luperini (33′) trascinano la Ternana in vantaggio a fine primo tempo. In apertura di ripresa, Casiraghi pareggia i conti al 51′. Luperini trova la doppietta al 67′, ma Casiraghi risponde a sua volta con la doppietta personale al 75′. Il match winner è di El Kaouakibi (85′). Sudtirol salvo, mentre la squadra di Breda al momento è 17ª a tre punti dalla salvezza (37 pt).