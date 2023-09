Serie B 2023/2024, Brescia e Venezia non si fanno del male. Colpo esterno del Pisa

Brescia e Venezia non vanno oltre un pareggio per 0-0 nel match del Rigamonti valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Stesso punteggio anche tra Modena e Lecco, con il club lombardo che conquista il suo primo punto in questo torneo. Colpo esterno del Pisa di Alberto Aquilani, che passa 1-0 sul campo della Feralpisalò grazie al gol di Canestrelli, mentre la Ternana viene riacciuffata nel finale dal Sudtirol con il solito Casiraghi che pareggia l’iniziale vantaggio di Casasola. Spettacolare 2-2 allo Zini tra Ascoli e Cremonese: alla doppietta di Coda rispondono Manzari e Rodriguez.

In una prima frazione di gara caratterizzata da ritmi molto bassi, i primi a farsi vedere nella metà campo avversaria sono i padroni di casa, prima con un colpo di testa di Mangraviti e poi con un tiro di Fares. Con il passare dei minuti la compagine arancioneroverde cresce di condizione e ci prova con maggiore insistenza, sfiorando la rete del vantaggio al 29′ con un bel mancino a giro di Cheryshev. Il russo, insieme a Pohjanpalo, è tra i più attivi della gara, ma al termine dei due minuti di recupero le squadre devono andare a riposo sul parziale di 0-0.

Nella ripresa la partita appare più vibrante rispetto ai primi quarantacinque minuti, con il Brescia che va subito vicino al gol con un colpo di testa di Mangraviti, su cui è bravo ad intervenire Joronen. Qualche minuto più tardi il portiere finlandese deve superarsi anche su un piattone da pochi metri di Dickmann, salvando il risultato. Dopo una girandola di sostituzioni il Venezia torna a spingere, ma fa molta fatica a sfondare il muro eretto dalla retroguardia lombarda. Anche nel finale le due squadre provano a portare a casa l’intera posta in palio, ma devono accontentarsi di un punto per parte.