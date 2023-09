Pallanuoto, Eurocup 2023: vittorie per Savona, Ortigia e Palermo

Tris di vittorie per le italiane impegnate nelle scorse ore nella terza giornata di Eurocup 2023 di pallanuoto maschile. Secondo successo per la Rari Nantes Savona, che batte 15-10 il Klub Partizan grazie soprattutto a una grande prova di Figlioli, autore di ben sette reti. Nel gruppo F arriva poi la vittoria della Telimar Palermo, che supera 15-7 la Sete Natation e si porta in testa al girone con un punto di margine sul Savona. Tra i siciliani spiccano le quattro reti di Vitale e le tre di Occhione. La Sicilia sorride anche con Ortigia, che prosegue la marcia a punteggio pieno nel girone A, che si gioca a Sabac in Serbia. I siracusani battono il Cercle 93 con i quattro gol di Inaba e le triplette di Cassia e Ferrero.