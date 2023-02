Serie B 2022/23: il Pisa firma un altro pareggio, 1-1 contro il Venezia

Frenano sul pareggio Pisa e Venezia, una rete per parte nella 25esima giornata della Serie B 2022/23. I nerazzurri salgono momentaneamente in sesta posizione con 35 punti, lagunari che invece si posizionano al 13esimo posto a quota 28.

Un bel primo tempo si chiude col vantaggio del Venezia. Gli ospiti sbloccano il risultato al 17esimo minuto grazie alla rete messa a segno da Candela: l’esterno numero 27 riceve un bell’assist da Zampano e conclude in porta con un piattone di prima. Al 36esimo arriva l’occasione per i nerazzurri di pareggiare, il rigore concesso dal direttore di gara per fallo di Gargiulo su Tessmann, viene battuto da Pohjanpalo: l’attaccante insacca dal dischetto ma la rete viene annullata successivamente dal Var. Il finlandese ha effettuato un fallo prima della battuta del rigore, effettuando un doppio tocco sul pallone.

Nella seconda frazione i colpi di scena non mancano, ancora un rigore concesso al Pisa, battuto da Gliozzi e parato da Joronen. L’arbitro viene però richiamato dal Var, il portiere lagunare avrebbe effettuato un piccolo movimento prima del fischio, il rigore si ripete e questa volta l’attaccante numero 9 non sbaglia. Sul finale gli animi si accendono, tanti i cartellini estratti dal direttore di gara ma nessuna rete della vittoria. Termina 1-1 al Romeo Anconetani.