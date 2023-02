Bundesliga 2022/2023: l’Augsburg vince di misura contro l’Hoffenheim

L’Augsburg batte l’Hoffenheim nel match valido per la 21ª giornata di Bundesliga 2022/2023. Vittoria pesante per i padroni di casa che si allontanano dalla zona play out, occupata attualmente dall’Herta Berlino con 17 punti. Decide il match il gol di Jensen all’88’ che porta l’Augsburg a 24 punti in classifica in una zona di relativa tranquillità. Crisi aperta per l’Hoffenheim, ancora a secco di vittorie nel 2023, che scende sempre di più in classifica restando fermo a 19 punti con sole due lunghezze di margine sulla zona calda.