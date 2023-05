Serie B 2022/23: il Perugia retrocede in Serie C. Sono Reggina e Venezia ad agguantare i Playoff

Ultima giornata di Serie B all’altezza delle aspettative. E’ il Perugia ad aggregarsi a Spal e Benevento per la retrocessione in Serie C, salvo il Brescia che giocherà i playout. Il Palermo invece resta fuori dalla zona playoff.

Il Genoa chiude con l’ennesima vittoria, termina 4-3 un incredibile match contro il Bari. E’ Sabelli a sbloccare il risultato quando sono passati solo 12 minuti di gioco, poi Esposito, con una magistrale punizione dritta in porta riporta il match in equilibrio. I padroni di casa però non frenano sul pareggio e grazie a Gudmundsson trovano un nuovo vantaggio. Nella seconda frazione vanno a segno Benedetti al 68esimo, Ekuban e Cheddira rispettivamente al 75′ e 86′. E’ poi Criscito a firmare la vittoria rossoblù nei secondi finali.

Ritorno alla vittoria per il Modena all’ultima giornata di campionato, termina 2-1 contro il Sudtirol. I padroni di casa sbloccano il risultato al 10’ con Bonfanti e raddoppiano 13 minuti dopo con Magnino. Vana la rete nella seconda frazione di gioco messa a segno da Tait, saranno quarti di finale per la fase playoff.

Successo per il Parma che accede alle semifinali playoff. E’ il rigore concesso dal direttore di gara al 12’ a cambiare gli equilibri, sul dischetto si posiziona Vazquez che firma il primo vantaggio della sfida, reso vano dal nuovo pareggio messo a segno da Pohjanpalo al termine della prima frazione di gioco. Camara regala poi la vittoria ai padroni di casa con un gol insaccato al 78′. Termina 2-1 contro il Venezia. E’ Canotto a regalare alla Reggina il sogno playoff. Termina 1-0 contro l’Ascoli grazie ad una rete messa a segno nei secondi finali. Malumore Pisa invece che, cede il passo ad una Spal già retrocessa e resta in zona mista. Sono Celia e Moncini a mettere a segno le due reti per biancazzurre, vano il gol di Tramoni per i nerazzurri.

Il Brescia fa il suo e firma un prezioso pareggio contro il Palermo, fuori dai playoff. Sono Brumori e Tutino ad illudere i rossoneri nella prima frazione di gioco, gli ospiti recuperano lo svantaggio con Rodriguez e Aye, salvandosi dalla retrocessione diretta. Il Frosinone chiude ancora in bellezza, 3-2 contro la Ternana. I gialloblù sbloccano il match al sesto con Garritano, sono poi Favilli e Partipilo a ribaltare il risultato nella prima frazione di gioco. Lucioni e Kane però ribaltano ancora i giochi e firmano la definitiva vittoria per la capolista.

Ritmi altissimi nella prima frazione di gioco tra Cosenza e Cagliari. Non sono mancate le numerose occasioni per parte, a mettere a segno la rete del primo vantaggio è però Lapadula al 24esimo: Colpo di testa di Pavoletti, respinta di Micai, e nuovo tentativo di testa da parte dell’attaccante numero 9. Gli ospiti vincono di misura e fissano la quinta posizione in classifica, i padroni di casa invece, restano nell’ultima posizione utile per i playout. Il Perugia vince sul finale contro il Benevento ma retroce in Serie C. Amaro risultato per i biancorossi, vane le reti messe a segno da Lisi, Di Carmine e Kouan sul finale, sarà retrocessione. Unico pareggio a reti inviolate quello tra Cittadella e Como, entrambe a metà classifica.