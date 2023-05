Serie B, classifica finale e verdetti: Perugia retrocesso, Reggina e Venezia ai playoff

La classifica, i risultati e i verdetti della Serie B 2022/2023. Non ha deluso le aspettative la trentottesima e ultima giornata della stagione regolare, in cui sono andati in scena tutti e dieci i match in contemporanea. E’ successo davvero di tutto dal primo all’ultimo minuto e ovviamente sui vari campi si alterna felicità e tristezza. Sorride il Parma, che chiude al quarto posto e si assicura la semifinale dei playoff, ma sorride anche il Venezia, che nonostante la sconfitta chiude tra le prime otto. In paradiso la Reggina, capace di strappare il pass per i playoff grazie al gol di Canotto al 94′. Beffa clamorosa invece per il Palermo, fermato al Barbera dal Brescia e fuori dai playoff, ma anche per il Pisa, sconfitto in casa dalla Spal. In chiave salvezza, infine, al Perugia non basta la vittoria contro il Benevento. Il 2-2 del Brescia a Palermo condanna infatti gli umbri alla retrocessione in C. Rondinelle che dovranno disputare i playout contro il Cosenza. Da segnalare infine lo splendido 4-3 tra Genoa e Bari, con il gol vittoria targato Mimmo Criscito all’ultima partita della sua carriera.

VERDETTI

QUALIFICATE ALLE SEMIFINALI PLAYOFF: Bari, Parma.

QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE PLAYOFF: Cagliari, Sudtirol, Reggina, Venezia.

COSTRETTE AI PLAYOUT: Cosenza, Brescia.

RETROCESSIONE DIRETTA: Perugia.

RISULTATI TRENTOTTESIMA GIORNATA

Genoa-Bari 4-3 (12′ Sabelli, 20′ Esposito, 34′ Gudmundsson, 68′ Benedetti, 75′ Ekuban, 86′ Cheddira, 90+5′ rig. Criscito)

Parma-Venezia 2-1 (12′ rig. Vazquez, 44′ Pohjanpalo, 78′ Camara)

Ternana-Frosinone 2-3 (6′ Garritano, 30′ Favilli, 34′ Partipilo, 75′ Lucioni, 78′ Koné)

Palermo-Brescia 2-2 (4′ Brunori, 40′ Tutino, 54′ Rodriguez, 57′ Ayé)

Reggina-Ascoli 1-0 (90+4′ Canotto)

Modena-Sudtirol 2-1 (11′ Bonfanti, 23′ Magnino, 54′ Tait)

Cittadella-Como 0-0

Perugia-Benevento 3-2 (30′ Farias, 53′ rig. Lisi, 58′ Di Carmine, 90+2′ Ciano, 90+4′ Kouan)

Pisa-Spal 1-2 (42′ Celia, 52′ rig. Moncini, 68′ M. Tramoni)

Cosenza-Cagliari 0-1 (25′ Lapadula)

LA CLASSIFICA FINALE