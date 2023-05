Serie B 2022/2023, tutti i verdetti e le combinazioni a una giornata dalla fine

Va in archivio anche la trentasettesima giornata di Serie B 2022/2023, andiamo allora a scoprire quali sono i verdetti e tutte le combinazioni possibili a una giornata dalla fine. Arrivano le retrocessioni in Serie C, arrivano alcune certezze per quanto riguarda le posizioni in classifica in ottica playout, ma c’è ancora tanto da decifrare da qui a venerdì prossimo, quando si giocherà l’ultima attesissima giornata. Detto della promozione già ottenuta da Frosinone e Genoa, che si giocano oggi il primo posto, ecco dunque i verdetti.

Prima però andiamo a scoprire alcune combinazioni dell’ultima giornata. Il Sudtirol ha bisogno di una vittoria per la certezza del quarto posto che evita un turno aggiuntivo, il Cagliari ha gli scontri diretti a sfavore col Parma e dunque al di là delle opzioni che riguardano combinazioni più complesse con pareggi e sconfitte, dovrà vincere e sperare in una mancata vittoria sia di Sudtirol che dei ducali per il quarto posto, gli emiliani invece hanno gli scontri diretti a sfavore col Sudtirol ma a favore col Cagliari e dunque devono vincere.

C’è poi la gran bagarre playoff per le ultime due posizioni: Venezia settimo, basta vincere, Palermo ottavo, stesso discorso, un punto sotto Pisa, Reggina e Ascoli (le ultime due si sfidano tra loro all’ultima giornata), tutte con gli scontri diretti a favore (o in parità con differenza reti migliore) col Palermo, che dunque non può perdere o sarà matematicamente fuori dai playoff. Il Como nutre ancora speranze, ma deve sperare in un pareggio tra Ascoli e Reggina e in una sconfitta di Pisa e Palermo, vincendo la sua sfida.

E poi c’è la zona caldissima: Ternana e Cittadella al momento salve ma non ancora in modo aritmetico, perché il Cosenza è in corsa per evitare i playout ma è al momento quintultimo, il Brescia invece ha bisogno almeno di un punto per non retrocedere aritmeticamente, cosa che potrebbe avvenire con una sconfitta a Palermo e una vittoria del Perugia, che a sua volta per non salutare la B ha solo questa combinazione a disposizione.

TERZO POSTO ARITMETICO: Bari

ARTIMETICAMENTE AI PLAYOFF: Sudtirol (4°), Parma (5°), Cagliari (6°)

IN CORSA PER I PLAYOFF: Venezia (7°), Palermo (8°), Pisa, Reggina, Ascoli, Como

SALVEZZA ARITMETICA: Modena

IN CORSA PER EVITARE I PLAYOUT: Ternana, Cittadella, Cosenza

IN CORSA PER EVITARE LA RETROCESSIONE DIRETTA: Cosenza, Brescia, Perugia (18°)

RETROCESSE IN SERIE C: Benevento, Spal