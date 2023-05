Serie B, ufficiale: Benevento e Spal retrocesse in Serie C

La trentasettesima giornata di Serie B ha stabilito dei concreti verdetti, arrivano infatti le prime due ufficialità sulle retrocessioni. Sono Benevento e Spal a chiudere la stagione rispettivamente nelle ultime due posizioni della classifica generale, firmando il ritorno in Lega Pro. Nulla da fare per i campani che, nonostante la vittoria sul Modena, non lasciano la coda della classifica, male invece la Spal che firma l’ennesima sconfitta, sentenziando il proprio destino. Per conoscere la terza retrocessa bisognerà attendere l’ultima giornata di campionato, il Perugia riuscirà a salvarsi a discapito del Brescia?