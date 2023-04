Serie B 2022/2023: scialbo 0-0 tra Modena e Cittadella, entrambe restano nel limbo

Scialbo 0-0 al Braglia nel posticipo della trentunesima giornata di Serie B 2022/2023 tra Modena e Cittadella. In una partita senza sussulti, in cui entrambe le squadre sono apparse decisamente con il freno a mano tirato, perdendo così tutte e due un’importante chance: per quanto riguarda i canarini, avvicinarsi sensibilmente alla zona playoff, che comunque dista soli tre punti ma diverse posizioni da recuperare, mentre i veneti si scansano di dosso il Cosenza ed escono dalla zona playout, ma non si allontanano in modo definitivo e rischiano invece di essere nuovamente risucchiati dopo un periodo positivo.

In ogni caso, tanto agonismo e nessuna delle due ha deciso per partito preso di metterci eccessiva prudenza, ma pian piano avvicinandosi al fischio finale è mancato lo spunto per fare la differenza. Cinque cartellini gialli tra le fila degli ospiti, mentre i canarini, dopo aver subito cinque gol prima della sosta, quantomeno tornano a blindare la porta.