Monza-Lazio 0-2, Palladino: “Soddisfatti della prestazione, diamo segnale per il futuro”

“Oggi ci è mancato il gol, c’è tanto rammarico perché giocare contro questa Lazio, che ha la miglior difesa e grandi individualità, in questo modo è importante. Purtroppo abbiamo preso il primo gol per una nostra ingenuità, siamo andati sotto in maniera immeritata ma siamo stati bravi a metterli in difficoltà. Abbiamo avuto due palle gol, poi nella ripresa abbiamo subito il raddoppio su calcio piazzato ma mi è piaciuto il carattere della mia squadra. Credo che comunque dobbiamo essere soddisfatti di questa prestazione. Mi focalizzerei molto sulla prestazione nostra, abbiamo affrontato sempre la seconda classifica. Queste partite ci danno delle buone indicazioni”. Così Raffaele Palladino, tecnico del Monza, parla del match contro la Lazio ai microfoni di DAZN.

Poi un pensiero sulle parole di Berlusconi nei suoi confronti: “Questa squadra ha coraggio a giocare sui nostri principi di gioco, mi piace che cresce di partita in partita, i risultati sono figli anche di episodi ma il percorso è in continua crescita Ringrazio sempre la proprietà, ringrazio Berlusconi e Galliani per la fiducia che mi hanno dato e sono felice di vivere questo sogno che mi hanno donato. L’obiettivo è la salvezza, l’altro obiettivo è fare più punti possibili da qui alla fine, c’è da dare un segnale importante per la prossima stagione. Un conto è chiudere il campionato da quindicesimi, un conto da decimi o ottavi. Va dato un segnale importante, ogni partita deve essere giocata come una finale”, conclude Palladino.