Serie B 2022/2023, Reggina e Parma tornano al successo. Il Genoa passa a Benevento con Puscas

La Reggina supera 2-1 in rimonta la Ternana nel match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 e torna in scia al Frosinone capolista: la doppietta realizzata da Fabbian ribalta l’iniziale vantaggio umbro firmato da Pettinari. Il Parma, dopo il pesantissimo ko subito nello scorso turno contro il Bari, si riscatta nel miglior modo possibile rifilando un secco 2-0 al Perugia con le marcature di Benedyczak e Vazquez. Tre punti preziosi in ottica playoff anche per il Modena che, nel finale, si impone 2-0 sul Cosenza, sempre più fanalino di coda del torneo: in soli due minuti, tra l’83’ e l’85’, Gerli e Giovannini mettono a referto un devastante uno-due che non lascia scampo ai calabresi.

Colpaccio del Genoa che, a pochissimi secondi dal triplice fischio, batte espugna 2-1 il Vigorito di Benevento: dopo il botta e risposta tra Coda e Tello, ci pensa Puscas a regalare la vittoria agli uomini di Alberto Gilardino. Gol e spettacolo a Sinigaglia tra Como e Pisa, che si spartiscono la posta in palio dopo un incredibile 2-2: alle reti siglate da Tramoni e Masucci rispondono quelle di Cutrone e Da Riva. Termina 1-1, invece, il confronto del Paolo Mazza tra Spal ed Ascoli con Adjapong che replica a Dickmann. Il Sudtirol continua la sua inarrestabile corsa e passa 1-0 anche al Penzo di Venezia grazie ad un gol segnato al 76′ da Tait.