Serie B 2022/2023: il Pisa sbanca il Tardini, un gol di Touré stende il Parma

Vittoria di misura da parte del Pisa nella sfida valida per il ventisettesimo turno di Serie B 2022/2023. I toscani conquistano i tre punti sul campo del Parma grazie alla rete di Touré, che all’83’ gela il Tardini. Per quanto si è visto nei 90 minuti forse era più giusto lo 0-0, visto che nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull’altra, ma tra le due forse meritava qualcosa in più proprio il Pisa, leggermente più pericoloso in fase offensiva. Terza vittoria nelle ultime quattro gare per la squadra di D’Angelo, che sale al quinto posto. Seconda sconfitta casalinga di fila invece per i ducali, che restano comunque in zona play-off.

CRONACA – Primo tempo piuttosto deludente al Tardini, in cui la gara stenta ad accendersi e le occasioni da gol scarseggiano. Merito sicuramente delle rispettive difese, particolarmente solide, ma anche delle difficoltà in fase offensiva da parte delle due squadre. Il primo squillo è del Pisa con Sibilli, fermato da Chichizola, ma i padroni di casa rispondono con Zanimacchia, il quale non trova però lo specchio. Nei minuti seguenti il copione è lo stesso e, salvo qualche tentativo sporadico che s’infrange sul fondo, la gara scorre via senza sussulti. Dopo un minuto di recupero, le squadre tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa i ritmi si confermano piuttosto bassi e, nonostante alle squadre non manchi la volontà di rendersi pericolose in attacco, il punteggio non accenna a sbloccarsi. La chance più ghiotta è per il Pisa sempre con Sibilli, ma ancora una volta Chichizola chiude bene lo specchio. Quando lo 0-0 sembra ormai scritto e mancano meno di 10 minuti al 90′, ecco che a sorpresa il Pisa passa in vantaggio. Su una palla giocata al limite dal neo entrato Torregrossa, la conclusione vincente è di Toure, che fulmina l’incolpevole Chichizola e sblocca la gara. Il Parma prova a reagire nei minuti finali, ma non bastano neppure i 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro. Vince il Pisa 1-0.