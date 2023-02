Juventus-Torino, incredibile Juric: Radonjic sostituito 15 minuti dopo il suo ingresso

Incredibile Ivan Juric nel corso del derby Juventus-Torino. Il tecnico croato manda in campo Radonjic nel secondo tempo, per la precisione al 60′, ma viene richiamato in panchina dopo appena 15 minuti. Considerato come possibile colpevole in occasione del gol del 3-2 della squadra bianconera, Juric decide di rimandarlo subito sotto la doccia e di (presumibilmente) “punirlo” per il suo atteggiamento.