Serie B 2022/2023: Nasti da impazzire ribalta la Reggina, vince il Cosenza 2-1

Il Cosenza rimonta in 2 minuti la Reggina per 2-1 nel derby valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Primo tempo che vede la zampata nell’ultimo minuto Gori trovare il gol del vantaggio. Secondo tempo che racconta poco, ma dalla panchina entra Nasti, che impiega solo 2 minuti per ribaltare la gara. Minuto 90′, minuto 92′, il salvatore cosentino la ribalta e porta il risultato da 0-1 a 2-1. Vince il Cosenza, sprofondo Reggina. Padroni di casa ora in diciottesima posizione, avendo superato Brescia e Spal. Ospiti dietro al Bari, al quarto posto.

Termina 0-0 invece la gara tra Parma e Ternana. Siciliani noni, umbri undicesimi.

RISULTATI E CLASSIFICA