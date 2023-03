Serie B 2022/2023: il Genoa vince ancora, Coda condanna la Reggina all’ennesima sconfitta

Basta un gol del solito Massimo Coda al Genoa per vincere contro la Reggina nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie B 2022/2023, facendo così un altro passettino verso la promozione diretta, aspettando i risultati delle rivali dirette di domani: stanotte è -3 dal Frosinone e +8 sul Sudtirol. Non lo è più da un pezzo la squadra amaranto, flop dell’anno nuovo con appena sei punti conquistati e una pioggia di sconfitte. A questo punto, è a rischio persino la zona playoff che nel girone di andata pareva in ghiaccio.

Nel primo tempo poche emozioni nella prima mezzora, con un gioco continuamente spezzettato da errori di misura e perdite di tempo, nonostante il metro abbastanza all’inglese di Aureliano. L’episodio che risulterà decisivo arriva al minuto 37, quando il Grifone esce fuori bene centralmente con Sturaro che può pescare bomber Coda, abile a coordinarsi seppur da posizione non facile e a calciare all’angolino con la palla che finisce in buca d’angolo. La reazione dei calabresi arriva nella ripresa e passa per i piedi di Menez, che trova la pronta risposta di Martinez, finale invece estremamente rovente in cui gli ospiti perdono la testa e continuano a cadere nei tranelli dei rossoblu, abili a rallentare i ritmi. Parapiglia nel recupero, ne fa le spese Sturaro che viene espulso dalla panchina. Nel recupero c’è una traversa di Badelj, sul capovolgimento di fronte clamorosa occasione per Canotto che si fa ipnotizzare da Martinez. Non ci sono altre occasioni, Gilardino festeggia a sette dalla fine, sprofonda Inzaghi.