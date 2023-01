Serie B 2022/2023: Coda mette la firma sulla vittoria del Genoa, 1-0 contro il Venezia

Il Genoa vince sul finale, il Venezia dopo una buona prestazione incassano la decima sconfitta stagionale. Termina 1-0 la sfida del Ferraris, valevole per la ventesima giornata di Serie B 2022/23: i padroni di casa restano così in terza posizione a quota 36, i lagunari invece non si smuovono dalla 20esima posizione con soli 20 punti.

I padroni di casa iniziano il match gestendo il gioco e tentando diverse conclusioni verso la porta, quella più clamorosa al 21esimo: è Aramu che riceve al limite da Jagiello, e lascia partire un mancino teso sul primo palo. Poi la risposta degli ospiti, prima con la conclusione di Strootman e poi con la traversa piena presa da Crnigoj al 36esimo. Nella ripresa i ritmi si alzano, è ancora il numero 10 rossoblù a muovere i fili, riuscendo a trovare anche la rete del vantaggio: gol annullato successivamente per fuorigioco. A cambiare le sorti del match è poi il subentrante Coda: l’attaccante arriva in area su una sponda avversaria e insacca in rete con una zampata vincente. Termina 1-0 al Ferraris.