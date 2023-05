Serie B 2022/2023, Cerri risponde a Buttaro: Como-Palermo è 1-1

Como e Palermo devono accontentarsi di un pareggio e di una rete a testa al Sinigaglia. Nel match della trentacinquesima giornata di Serie B 2022/2023, è la formazione rosanero a sbloccare il risultato: al 17′ Brunori calcia sul palo, sulla respinta Buttaro realizza l’1-0. Il Palermo prova a fare la partita e al 20′ Verre costringe Gomis agli straordinari dopo un destro violento dalla distanza. Al 25′ primi lampi del Como con Odenthal che con un colpo di testa impegna Pigliacelli. Al 31′ per un contatto tra Sala e Vignali, c’è il rigore per il Como: Cerri dagli undici metri non sbaglia e sigla il definitivo 1-1. Nella ripresa, al 79′, il Como sfiora il vantaggio con Gabrielloni, ma il risultato non cambia. Quarto pareggio consecutivo per i padroni di casa, mentre ai rosaneri la vittoria manca da cinque turni. La squadra di Corini si porta momentaneamente a -1 dalla Reggina ottava, mentre il Como è più indietro a quota 43.