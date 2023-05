F1, Wolff insiste: “Leclerc è un pilota da tenere sempre nei radar”. Vasseur smentisce

Nelle ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni relative al futuro di Charles Leclerc, che hanno spaventato e non poco i tifosi della Ferrari. In particolar modo il pilota monegasco è stato accostato alla Mercedes, una scuderia che da tempo lo avrebbe messo nel mirino per stessa ammissione del team principal Toto Wolff che, dopo il Gran Premio dell’Azerbaijan, ha insistito su questa ipotesi: “Ho parlato con lui a Melbourne per l’ultima volta, successivamente non abbiamo avuto altri contatti. Sono certo che lui sia concentrato al 100% sulla Ferrari perché ha un contratto, mentre noi abbiamo i nostri piloti. Ovviamente Charles è un ragazzo da tenere sempre nei propri radar a lungo termine, ma per ora non c’è nulla“.

Il weekend ha regalato grandi emozioni alla Ferrari con il primo podio stagionale di Charles Leclerc e il team principal Frederic Vasseur ha voluto ribadire l’impegno del monegasco con il Cavallino rampante: “Le indiscrezioni che riguardano Charles sono tutte sciocchezze. Lui ama la Ferrari come detto più volte”.