Semifinale Playoff Serie B: Luvumbo show, il Cagliari la rimonta. Il Parma cede 3-2

Incredibile rimonta del Cagliari, il Parma cade sul finale nella sfida valevole per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B. Termina 3-2 all’Unipol Domus.

Gioco, qualità e determinazione: tre aggettivi perfetti per descrivere Cagliari-Parma. Una semifinale playoff giocata ad alti livelli. Bene gli ospiti nella prima frazione di gioco, che riescono a firmare un doppio vantaggio nella prima frazione di gioco. E’ Benedyczak a sbloccare il risultato al decimo minuto dopo una bell’azione in area, è poi Sohm a raddoppiare concludendo in porta col mancino, dopo essersi smarcato tutta la difesa avversaria. Nella ripresa riparte bene il Cagliari, fino a quel momento poco concreto, è il gran gol di Luvumbo ad accorciare le distanze al 68′: destro al volo imprendibile per Chichizola. Sul finale la chance del pareggio arriva grazie al rigore concesso dal direttore di gara, Lapadula si posiziona sul dischetto e calcia forte centralmente. Incredibile quanto succede nei minuti finali, Luvumbo firma la doppietta personale con un’azione impeccabile: tiki taka in area, destro e pallone sotto l’incrocio dei pali. Termina 3-2.