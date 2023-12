Scommesse, Pastina fuori dai convocati del Benevento per la sfida contro la Juve Stabia

Christian Pastina non figura tra i convocati del Benevento per la delicata sfida contro la Juve Stabia, che vale la vetta del girone C di Serie C. Secondo quanto trapelato, il giovane sarebbe uno dei quattro giocatori coinvolti nel caso scommesse. La sua abitazione è stata infatti perquisita dalla Guardia di Finanza nella giornata di giovedì 30 novembre e inoltre gli sono stati sequestrati i dispositivi digitali. Oltre a Pastina, gli altri tre giocatori coinvolti nella vicenda sarebbero Massimo Coda, Francesco Forte e Gaetano Letizia.

“Pastina non sarà convocato. Avrei fatto a meno di tali vicissitudini, tuttavia la squadra ha dato ottime risposte e siamo in condizioni ottimali per giocarci questa bellissima gara” ha detto in conferenza stampa il tecnico Matteo Andreoletti. Il Benevento, che si è affidato all’avvocato Edoardo Chiacchio in questa delicata vicenda, ha reso noto che eventuali dichiarazioni saranno rilasciate solamente dal presidente Oreste Vigorito.