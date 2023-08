Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Noha Lemina: è il fratello dell’ex Juventus Mario

A circa una settimana dalla conclusione della sessione estiva di calciomercato la Sampdoria piazza un altro colpo in prospettiva. Il club blucerchiato ha infatti ufficializzato l’acquisto di Noha Lemina, attaccante classe 2005 nato in Gabon, che arriva a titolo temporaneo dal Paris Saint-Germain. Il cognome è noto ai tifosi italiani poiché Noha è il fratello di Mario, ex centrocampista della Juventus.