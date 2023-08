Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: Pellielo conquista pass olimpico nel trap, in finale anche Jessica Rossi

Giovanni Pellielo supera lo shoot-off ai Mondiali di tiro a volo di Baku e avanza così in finale nel trap maschile, ma non solo: in considerazione della composizione dei sei finalisti, l’azzurro è già certo di conquistare una delle quattro carte olimpiche posto nazione in palio, e così il contingente italiano a Parigi 2024 si arricchisce della seconda e ultima carta olimpica nel trap maschile, due anche in campo femminile, il massimo a disposizione per la rassegna a cinque cerchi. Il fuoriclasse azzurro è approdato allo shoot-off dopo una rimonta importante e sfruttando al meglio alcuni inaspettati errori di alcuni tiratori che lo precedevano. Una volta entrato nello spareggio per decretare i finalisti (atto conclusivo alle ore 16.15), l’immortale tiratore italiano ha vinto lo shoot-off sparando correttamente i sedici piattelli, e in questo modo avanza col terzo punteggio alla finale, regalando anche la soddisfazione del pass olimpico alla Federazione.

Per quanto riguarda la competizione femminile, missione compiuta per Jessica Rossi. La fuoriclasse e plurimedagliata olimpica azzurra è riuscita in extremis ad agguantare il treno degli spareggi, così come l’altra azzurra Silvana Stanco, che però ha chiuso all’ottavo posto dopo la serie extra di spari per approdare in finale e ha fallito questo obiettivo. Per Jessica Rossi l’appuntamento è ora fissato intorno alle 15, quando inizierà la finale a sei che comprende anche la sammarinese Alessandra Perilli, la tedesca Kathrin Murche, l’indiana Rayeshwari Kumari, la cinese Cuicui Wu e la taiwanese Chun Li, per provare a vincere una prestigiosissima medaglia iridata.