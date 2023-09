Sampdoria, Pirlo: “Al progetto serve tempo. Promozione in Serie A? Entro due anni”

Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, ha parlato alla vigilia del match contro la Cremonese, valevole per la quarta giornata di Serie B 2023/2024: “Sfideremo una squadra forte che ha grande qualità ed ha anche preso un top per la categoria come Coda. Noi dobbiamo ripartire dai buoni 70 minuti contro il Venezia e, anche se sarà una partita complicata, giocheremo a viso aperto“. Sugli obiettivi a lungo termine del club, invece: “Siamo la Sampdoria, perciò daremo il 100% per puntare alla promozione fin da subito. Tuttavia il progetto ha bisogno di tempo e proveremo ad andare in Serie A in uno o due anni“.