Inter: Acerbi, Sensi e Sanchez out contro la Fiorentina

Simone Inzaghi stila la lista dei convocati per il match contro la Fiorentina di domani pomeriggio. Nessuna sorpresa per quanto riguarda le assenze, out ancora Acerbi, Sensi e Sanchez. Il difensore deve ancora riprendersi totalmente nonostante stia svolgendo lavoro intenso sul campo, idem il centrocampista. Il problema muscolare accusato negli scorsi giorni è lieve, ma la ripresa verrà gestita in maniera cauta. Lavoro intenso per Sanchez che è alla ricerca della condizione fisica ideale dopo le sedute da solo.