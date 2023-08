Sampdoria, in arrivo Coda dal Genoa: prestito oneroso

Massimo Coda è vicino a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. L’attaccante, arrivato l’anno scorso al Genoa, è pronto a cambiare maglia passando da quella rossoblù a quella blucerchiata sulla base di un’operazione con la formula del prestito oneroso a 1 milione. La Sampdoria si farà invece carico dell’ingaggio del giocatore che è legato ai rossoblù da due anni di contratto a 750mila euro a stagione. Nell’ultimo campionato di B con il Genoa Coda ha realizzato 10 reti in 31 presenze. Un colpo in più per il patron della Sampdoria Andrea Radrizzani che su Twitter ha voluto ringraziare i tifosi blucerchiati: vicinissima la quota di 18mila abbonamenti staccati per questo campionato di serie B.