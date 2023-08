Bologna, Orsolini resta in rossoblù: ufficiale il prolungamento di contratto fino al 2027

Buone notizie per il Bologna e per mister Thiago Motta. Dopo mesi di trattative e di indiscrezioni in merito al suo futuro, Riccardo Orsolini ha deciso di restare in rossoblù anche nelle prossime stagioni, tanto che il club felsineo ha ufficializzato attraverso una nota il suo prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2027: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Riccardo Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027”.