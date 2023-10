Sampdoria-Cosenza 2-0, Pirlo: “Avevamo bisogno di questa vittoria”

“Avevamo bisogno tutti di un risultato positivo. Il gruppo è sano e lavora duro, le partite le devono interpretare come l’allenamento. Ci voleva questa vittoria in casa, ma non abbiamo fatto niente e da domani penseremo alla prossima”. Così Andrea Pirlo parla in conferenza stampa dopo il successo arrivato sul Cosenza. “Borini lo spettavamo ma ha sempre fatto le sue prestazioni. Aveva bisogno di far gol, ma è sempre un esempio, è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andar via. Si meritava questa giornata ma anche per lui, non è stato fatto niente. Deve solo continuare in questo modo”.