Jamie Carragher critica Nicolò Zaniolo: “Ne ho abbastanza”

di Mattia Zucchiatti 8

L’ex difensore e opinionista Sky Jamie Carragher critica Nicolò Zaniolo durante il match Aston Villa-West Ham (4-1). A dire il vero, l’ex Liverpool ha preso l’azzurro come esempio per prendere di mira un presunto comportamento scorretto dei giocatori di oggi. Questi i fatti: al 60′ del match Zaniolo è crollato a terra, toccandosi la testa, a seguito di uno scontro di gioco con Edson Alvarez. Da regolamento, l’arbitro deve fermare il gioco se c’è un uomo a terra per un colpo alla testa e il direttore di gara David Coote ha fischiato, mettendo fine ad un’azione degli ospiti. Una decisione che non è piaciuta a Carragher che, come riporta l’Express, ha contestato certi atteggiamenti dei giocatori: “Onestamente ne ho abbastanza. La gente si sta approfittando di questa roba dell’infortunio alla testa, andando giù. Capisco quando una cosa è davvero seria e si potrebbe discutere, ma se l’arbitro lo sa? Ha visto il contrasto, non c’è niente che non va nella sua testa. Vai avanti con il gioco. O uccidi la partita”. Secondo Carragher, riporta l’Express, “la gente cade e si tiene la testa perché sa che il gioco verrà fermato dopo che ha perso palla in una posizione pericolosa e teme che ci possa essere un contropiede pericoloso“. Sui social, però, non tutti hanno condiviso l’opinione di Carragher. Anzi, più di un tifoso inglese sui social ha difeso Zaniolo nel contrasto in questione: “Ha preso una gomitata dietro la testa”, scrive l’utente Jay su X. “Ha palesemente subìto fallo”, scrive un altro tifoso.