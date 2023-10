Formazioni ufficiali Milan-Juventus, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Milan-Juventus, match della nona giornata di Serie A 2023/2024. Tutto pronto al Meazza per questa partita fondamentale perché è già uno snodo scudetto: i rossoneri per confermarsi in vetta, i bianconeri per accorciare e lanciare un segnale importante. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 22 ottobre. Queste le scelte dei due tecnici, Pioli e Allegri.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-JUVENTUS

MILAN: Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

JUVENTUS: Sczeczny, Gatti, Bremer, Rugani, Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik, Kean.