Sampdoria, club deferito al Tribunale Federale Nazionale: rischia una penalizzazione

Nonostante il salvataggio in extremis di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, che hanno evitato il fallimento e la ripartenza dai dilettanti, la Sampdoria deve fare ancora i conti con il suo passato. Il procuratore federale, infatti, “ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il club per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’articolo 6, comma 1, del C.G.S. e per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’articolo 33, comma 2, in merito al mancato versamento, entro il 30 maggio 2023, di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023“. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, lo scenario più plausibile è che il club blucerchiato patteggi una penalizzazione, tra 1 e 4 punti. Nonostante questi problemi burocratici, la Sampdoria è già al lavoro in vista della prossima stagione, che inizierà a breve e vede il club determinato tornare al più presto nella massima serie.