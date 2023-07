Divisione Serie A Femminile, Cappelletti: “Diventare presidente è un’emozione, c’è molto da lavorare”

Federica Cappelletti, neo presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, ha parlato a margine di un evento legato al premio Fair Play Menarini che si è svolto a Firenze: “Diventare presidente è un’emozione, ma anche una bella responsabilità: sono molto orgogliosa. C’è molto da lavorare e la speranza è che si possano raggiungere risultati prestigiosi“. Cappelletti ha poi fatto un in bocca al lupo alla Nazionale italiana in vista dei Mondiali, quindi ha proseguito: “Sarà fondamentale partire dalle basi, rilanciando i principi del fair play, dai giovani fino ai ragazzi più maturi. Il calcio femminile deve poter contare su fondamenta solide per poter costruire in maniera concreta tutto il resto“. Infine, un pensiero su Paolo Rossi, suo marito scomparso due anni e mezzo fa: “Una volta saputo dell’incarico probabilmente si sarebbe fatto una bella risata. Poi sarebbe stato orgoglioso e al mio fianco“.