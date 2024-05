Regolamento Palermo-Venezia: come funziona la semifinale dei playoff

Il regolamento di Palermo-Venezia: ecco come funziona la semifinale dei playoff di Serie B 2023/2024. I rosanero sfidano i lagunari in questo doppio confronto con in palio la finale per la promozione in Serie A e si parte dal primo dei due atti del Barbera. Questo accoppiamento è strutturato in modo tale che il ritorno si giochi in casa della squadra meglio piazzata al termine della regular season, vale a dire la formazione veneta.

IL REGOLAMENTO DI PALERMO-VENEZIA

Non solo: in caso di parità di gol segnati tra le due squadre, quindi con due pareggi oppure con una vittoria per parte ma con lo stesso scarto, saranno premiati i ragazzi del Venezia, senza supplementari o rigori al ritorno, mentre il Palermo per avanzare deve ottenere almeno una vittoria e poi un pareggio, oppure una vittoria e una sconfitta ma segnando più gol rispetto agli avversari (per esempio 2-0 e 0-1).