Reggina, rischio penalizzazione in seguito al caso stipendi

La procura federale della FIGC ha trasmesso oggi gli atti di conclusione indagine alla Reggina e ai legali rappresentanti, all’epoca dei fatti Marcello Maria Orione Cardona e Paolo Castaldi, per due procedimenti relativi alle segnalazioni Covisoc in ordine al mancato pagamento in favore di diversi tesserati della società calabrese degli emolumenti di novembre e dicembre 2022, previsti entro il termine del 16 febbraio 2023, e al mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle stesse mensilità entro lo stesso termine. Da tali comportamenti, nella comunicazione della procura federale, emergerebbe la responsabilità diretta della Reggina per i comportamenti dei propri dirigenti e una responsabilità propria della società. La Reggina, attualmente settima in serie B, va verso il deferimento e rischia sanzioni, non esclusa una penalizzazione in classifica. Il club e i suoi legali rappresentanti potranno chiedere di essere sentiti o presentare memorie nei prossimi 5 giorni.