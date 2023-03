Antonio Conte furia in conferenza stampa: “Giocatori Tottenham non professionali” (VIDEO)

di Mario Boccardi 1

Dopo il 3-3 del Tottenham contro il Southampton ultimo in classifica, Antonio Conte si è così sfogato in conferenza stampa. “Non siamo una squadra, siamo solo 11 giocatori che scendono in campo – ha affermato l’ex tecnico della Nazionale -. Vedo giocatori egoisti, giocatori che non vogliono aiutarsi a vicenda e non lasciano il cuore sul terreno di gioco. Prima di oggi ho cercato di nascondere la situazione ma ora basta: bisogna avere il desiderio, il fuoco negli occhi, nel cuore. Siamo peggiorati sotto questo aspetto rispetto alla scorsa stagione. La società ha la responsabilità sul mercato, l’allenatore ha la responsabilità. Ma i giocatori, dove sono i giocatori? Vedo solo 11 giocatori che giocano senza senso di appartenenza. Ora mancano 10 partite e, se qualcuno pensa che possiamo lottare con questo atteggiamento, con questo spirito, si sbaglia. La storia del Tottenham è questa da 20 anni, non hanno mai vinto qualcosa. Perché?“, ha concluso Conte.