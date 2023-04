Reggina-Brescia, Inzaghi: “Stagione positiva, la penalizzazione deve darci ancora più carica”

Alla vigilia della sfida della trentaquattresima giornata di Serie B 2022/2023 contro il Brescia, l’allenatore della Reggina, Filippo Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa: “Durante questa settimana abbiamo ricevuto tre punti di penalizzazione, ma per noi restano 49. Siamo stati rassicurati dalla società, sono sicuro che ce li restituiranno. Fino a questo momento abbiamo fatto una stagione molto positiva, siamo sempre stati in zona playoff sin dalla prima giornata e chiedo ai ragazzi di chiudere l’annata a testa alta. La penalizzazione deve darci più carica, dobbiamo essere più forti di tutto e di tutti”.

“Per quanto riguarda il futuro non è il momento di pensarci, ci sono altre priorità adesso. Gli avversari sono in un buon momento anche se avrebbero dovuto fare un altro campionato, ma noi giochiamo davanti al nostro pubblico e spero che il Granillo ci dia una spinta. I problemi di Brescia li conosciamo tutti, probabilmente quella squadra sarebbe andata in A, ma ora io sono molto felice di essere qui”, ha concluso il tecnico granata.