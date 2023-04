Probabili formazioni Verona-Bologna: trentunesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Bologna, match della trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 20:45 di venerdì 21 aprile nella cornice dello stadio Bentegodi. Potrete seguire questo match in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. L’Hellas insegue punti salvezza, il Bologna sogna il settimo posto. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme. Nell’arco della settimana, invece, ecco gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Thiago Motta e Marco Zaffaroni.

HELLAS VERONA – Gaich favorito su Djuric. Ngonge e Verdi alle sue spalle, mentre Lazovic dovrà essere valutato. Assente per infortunio Doig, pronto Depaoli sulla sinistra.

BOLOGNA – Orsolini torna dalla squalifica e si riprende il posto da titolare sulla destra. Ferguson e Sansone alle spalle di Barrow. Moro e Schouten a centrocampo. Verso la panchina Zirkzee, Arnautovic ancora out, come Cambiaso.

Le probabili formazioni di Verona-Bologna

Verona (3-5-2): Montipò; Hien, Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Ngonge, Verdi; Gaich

Ballottaggi: Gaich 55% – Djuric 45%; Ceccherini 55% – Magnani 45%

Indisponibili: Henry, Hrustic, Doig

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Sansone; Barrow

Ballottaggi: Barrow 55% – Zirkzee 45%

Indisponibili: Cambiaso, Arnautovic

Squalificati: –