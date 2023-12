Reggiana-Sampdoria 1-2, Pirlo: “Vittoria importante, dedichiamo il risultato a Mihajlovic”

Il tecnico della Sampdoria Pirlo ha commentato il successo in casa della Reggiana per 2-1: “Bellissima vittoria. Abbiamo bisogno di dare continuità ai risultati. Abbiamo approcciato bene e siamo stati bravi a gestire il risultato. Dedichiamo il risultato a Mihajlovic, che è stato ed è un esempio per tutti. I tifosi sono sempre stati al nostro fianco. E’ importante fare il massimo dei punti nelle prossime due partite prima della sosta”.