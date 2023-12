Napoli-Cagliari oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 18:00 di sabato 16 dicembre al ‘Maradona’ andrà in scena la sfida tra Napoli e Cagliari, valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Il Napoli è chiamato a riscattarsi dopo le sconfitte ai danni di Inter e Juventus e spera di ripartire dall’importante vittoria in Champions ai danni del Braga, valsa la qualificazione agli ottavi. Il Cagliari è invece reduce da un successo clamoroso maturato nei minuti di recupero contro il Sassuolo e va a caccia di altri punti in ottica salvezza. Chi avrà la meglio tra Mazzarri e Ranieri. Non resta che scoprirlo dalle 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.