Rai, procedura disciplinare per il giornalista Nicola Zanarini dopo le frasi durante Reggiana-Cremonese

Nuova bufera in casa Rai, stavolta per le frasi del giornalista Nicola Zanarini durante la radiocronaca di Reggiana-Cremonese su Rai Radio1. Al gol di Manolo Portanova, condannato in primo grado per violenza sessuale, Zanarini ha commentato con le seguenti frasi: “un gol meraviglioso che mette a tacere le polemiche, anche se poi ricordiamo che tra qualche mese ci sarà il processo d’appello”. Parole che hanno scatenato l’immediata reazione degli ascoltatori e dell’opinione pubblica.

La Rai ha così aperto una procedura disciplinare su quanto avvenuto, comunicando la decisione tramite una nota ufficiale: “In merito alle frasi pronunciate da Nicola Zanarini nel corso della radiocronaca di Reggiana-Cremonese di ieri, in onda all’interno di “Tutto il calcio” su Radio1, la Rai rende noto di aver avviato una procedura disciplinare nei confronti del giornalista”.

LE FRASI DEL GIORNALISTA

“L’uomo più discusso dall’inizio della stagione a Reggio Emilia, ha spaccato la tifoseria con la sua condanna in primo grado per stupro. Non lo volevano in tanti, soprattutto le tifose della Reggiana, e invece gli ultras, i Teste Quadre, lo volevano eccome ed è andato proprio a festeggiare sotto la curva granata. Un gol davvero meraviglioso da parte di Manolo Portanova che mette a tacere le polemiche, anche se poi tra qualche mese ricordiamo ci sarà l’appello del processo a Firenze per stupro di gruppo. Ma torniamo allo sport”.