Salernitana-Torino, Juric: “Campionato tosto, domani Ilic e Vojvoda out. Zapata non è arrivato per giocare a due punte”

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Torino, match della quarta giornata di Serie A in programma domani alle ore 18:30. Il tecnico del Toro ha ritrovato la rosa al completo dopo la sosta, visto che diversi giocatori sono stati impegnati con le rispettive nazionali: “Ilic e Vojvoda non ci saranno domani, sono tornati con qualche problema fisico. Abbiamo lavorato bene con chi è rimasto, domani sarà una battaglia contro una squadra che gioca bene – spiega Juric – Sarà un campionato tosto, vediamo squadre che faticano e altre che fanno meglio del previsto. Abbiamo vinto all’ultimo con il Genoa e sembrava di doversi vergognare, ma invece sono una squadra molto buona.”

A livello tattico, il tecnico del Torino non sembra molto convinto di giocare con due punte insieme: “Non mi piace, anche se con il Cagliari abbiamo giocato con Pellegri e Sanabria. Abbiamo portato avanti dei concetti in questi anni e infatti siamo passati da fare 37 punti a farne 53. Zapata ci porta tanti valori, ma non è stato preso per giocare con due punte. Sanabria non si trova sulla trequarti perchè non è il suo modo di essere.” Sempre sull’arrivo di Zapata, Juric è chiaro: “E’ nato tutto a fine mercato, è stata un’occasione e la società ha ritenuto di sfruttarla. Non ho mai chiesto di giocare con due punte, ma ora abbiamo tre numeri 9. Magari in futuro giocheremo con il 3-5-2 ma pochissime squadre in Europa giocano con due attaccanti.”

Infine una battuta sui tifosi, protagonisti ieri della festa della Curva: “I tifosi del Toro crescono sempre con l’idea che la squadra debba lottare per i primi sei-sette posti, perchè è la storia del Torino a dirlo – afferma Juric – Questo a volte porta insoddisfazione, noi siamo stati bravi a non crollare in questi due anni e siamo cresciuti. Vogliamo cercare di fare altri passi in avanti, perchè galleggiare non ha senso. La nostra presenza qui ha senso solo se proviamo a migliorare ed è quello che vogliamo come staff.”