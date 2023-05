Playout Serie B 2022/23: il Cosenza si prende l’andata, il Brescia sotto 1-0

Successo Cosenza nell’andata dei playout di Serie C, termina 1-0 la sfida contro il Brescia al San Vito-Luigi Marulla. Una prima frazione equilibrata tra le due formazioni, con poche occasioni da rete. La più clamorosa si presenta al 31′ quando Karacic spara forte col destro e il pallone termina di pochissimo alto sulla traversa. La ripresa riparte con buon ritmo, il Brescia si divora l’impossibile al 58esimp: dopo un corner battuto in area, sono state circa quattro le conclusioni verso la porta, tutte ribattute dalla difesa avversaria, Micai addirittura conclude sulla traversa. Gol sbagliato, gol subito: sono i padroni di casa a sbloccare il risultato. Cross in area, rimpallo e colpo di testa di Nasti, la sfera resta quasi sulla linea della porta ma è dentro, Cosenza in vantaggio al 70′. La formazione di Gastaldello non riesce a recuperare lo svantaggio nonostante il pressing sul finale. Andrà a giocarsi la salvezza, nel match di ritorno, sotto 1-0.