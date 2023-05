Playout Serie B 2022/2023: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone e gli accoppiamenti dei playout di Serie B: la post season non è solo quella per la promozione in Serie A, ma c’è anche l’attesissimo spareggio per mantenere la categoria ed evitare la retrocessione in Serie C. Prendono parte a questo scontro, che si declina nel doppio confronto di andata e ritorno, le squadre che si sono classificate in sedicesima e diciassettesima posizione. Quest’ultima giocherà in casa l’andata e il ritorno in trasferta, mentre la sedicesima avrà un vantaggio aggiuntivo oltre a quello di giocare in casa il ritorno, vale a dire la possibilità di qualificarsi in caso di parità di gol segnati tra andata e ritorno, dunque se l’esito del doppio confronto è esattamente in parità, senza la disputa di supplementari e/o rigori. Che però ci sarebbero nel solo caso in cui le due squadre fossero arrivate a pari punti nella regular season. Di seguito ecco il tabellone.

