È la Juve Stabia del tecnico Guido Pagliuca la squadra che completa il tabellone delle semifinali dei playoff di Serie B. La compagine campana ha battuto il Palermo tra le mura amiche dello stadio Romeo Menti.

Alle vespe sarebbe bastato un pari per accedere alla prossima fase del percorso per ottenere la promozione in Serie A, ma hanno evitato ogni dubbio conquistando una vittoria di misura. La rete al 67′ è stata siglata dal solito Andrea Adorante, numero 9 nonché bomber e trascinatore del club. Ad attendere la Juve Stabia nella semifinale playoff ci sarà la Cremonese, una doppia sfida andata e ritorno che porterà, poi, alla finale contro la vincente tra Spezia e Catanzaro. Appuntamento con la storia per i gialloblù che mai erano giunti – nella storia del club – così vicini alla massima serie.

Inevitabile delusione in casa Palermo, gli uomini di Dionisi non sono riusciti a penetrare la porta dell’ottimo Demba Thiam. L’estremo difensore della squadra di casa si è reso protagonista, per l’ennesima volta nel corso della stagione sportiva, di un’ottima prestazione. Diversi interventi degni di nota, soprattutto nel finale, non hanno permesso ai rosanero di tentare la rimonta. L’appuntamento con la Serie A è ancora una volta rinviato per la squadra siciliana, l’ultima partecipazione nella massima serie risale ormai all’ormai lontana stagione 2016-2017.

IL TABELLINO

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero (75′ Varnier), Peda, Bellich; Floriani Mussolini (84′ Andreoni), Pierobon, Mosti (75′ Meli), Fortini (29′ Rocchetti); Piscopo; Candellone, Adorante (84′ Sgarbi). A disposizione: Matosevic, Quaranta; Baldi, Gerbo, Maistro, Leone, Louati. Allenatore: Guido Pagliuca.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakité, Baniya, Ceccaroni; Pierozzi (90′ Vasic), Blin (78′ Le Douaron), Gomes (90′ Ranocchia), Di Francesco (78′ Di Mariano); Segre, Brunori; Pohjanpalo. A disposizione: Desplanches, Sirigu, Lund, Insigne, Henry, Buttaro, Verre. Allenatore: Alessio Dionisi.

MARCATORI: 67′ Adorante (JS).

AMMONITI: Ruggero (JS), Adorante (JS), Gomes (P).