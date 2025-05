Trionfo storico per il Crystal Palace: la squadra di Londra vince la sua prima FA Cup battendo il Manchester City di Pep Guardiola.

A Wembley vincono le aquile rossoblù allenate dall’austriaco Oliver Glasner, basta la rete dell’inglese Eberechi Eze al 16′ per superare – contro ogni pronostico – l’armata Citizens guidata dallo spagnolo Guardiola. Successo storico per i The Glaziers che si aggiudicano il primo trofeo di livello della propria storia, un risultato che permette al Crystal Palace di accedere anche alla prossima edizione dell’Europa League.

Oltre al gol siglato da Eze, decisiva anche la prestazione dell’estremo difensore Dean Henderson che – in più occasioni – ha salvato il risultato. Il portiere è stato decisivo, soprattutto, al 36′ del primo tempo quando ha neutralizzato un calcio di rigore di Marmoush. Un penalty che avrebbe potuto riportare la gara in parità e che, a sorpresa, è stato calciato dall’attaccante egiziano e non dal bomber Erling Haaland.

Nella ripresa il Crystal Palace trova anche il raddoppio con il colombiano Muñoz, autore anche dell’assist per Eze, ma la rete viene annullata per fuorigioco. L’epilogo della gara non cambia nonostante i tentativi del Manchester City che si appresta a chiudere la stagione con l’ennesima delusione e con risultati tutt’altro che entusiasmanti. In Premier League, infatti, è ancora da conquistare il matematico accesso alla prossima edizione della Champions League.

IL TABELLINO

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi (61′ Lerma); Munoz, Wharton (87′ Hughes), Kamada, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta (78′ Nketiah). A disposizione: Turner, Ward, Clyne, Devenny, Esse, Chilwell. All. Glasner.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Akanji, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva (88′ Gundogan), De Bruyne; Savinho (76′ Foden), Marmoush (76′ Echeverri), Doku; Haaland. A disposizione: Ederson, Grealish, Nico, Reis, Nunes, Khusanov. All. Guardiola.

Reti: al 16′ pt. Eze (Crystal Palace).

Ammonizioni: O’Reilly, Bernardo Silva, Dias, De Bruyne, Henderson, Echeverri.

Rigori sbagliati: al 36′pt. Marmoush (Manchester City).